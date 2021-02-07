В аварии на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погибли два ребенка

Двух девочек, пострадавших в ДТП, спасти не удалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проверку гибели двух несовершеннолетних девочек в аварии на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«На 116 километре автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили KIA Rio и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погибли две малолетние девочки — пассажирки KIA Rio», — говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости одним из водителей. В итоге он выехал на встречную полосу. «Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетних в результате ДТП», — заключили в ведомстве.