В Telegram назвали дату нового протеста за Навального

Традиционные несанкционированные акции могут перевести в развлекательный формат для зумеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Несакционированные акции в поддержку Навального планируют перенести в онлайн-пространство. Об этом сообщил политтехнолог Игорь Семенов в своем telegram-канале «Канал визионера».

«Речь идет об огромной акции-митинге, но теперь не на улицах, запруженных ОМОНом, а в интернете, в соцсетях», — пишет Семенов. Он отметил, что мероприятие запланировано на 23 февраля на площадке YouTube. По его словам, это будет благотворительный онлайн-марафон: «Свободу политзаключенным!» с телемостами и при участии российских звезд, известных людей, и простых пострадавших протестантов. Политтехнолог не исключил, что акция станет политическим событием сезона.

Политолог и общественный деятель Алексей Чадаев считает, что в решении провести мероприятие в таком формате есть логика. «Их в онлайне в сотни раз больше, чем в реальности», — отметил специалист в беседе с URA.RU. По его словам, акция будет иметь вес только для интернет сообщества.

«Чтобы продержать проест до второй половины мая, необходимо создавать активность. Чтобы сохранять активность нужно серьезно удерживать зуммеров и миллениалов. Для этого нужны какие-то активности онлайн», — рассказал корреспонденту агентства политолог, президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он отметил, что это форма сохранения в «политической обойме». Абзалов уверен, что схема не сработает, если над активностями не достаточно хорошо поработают. Необходимо игровые формы внедрять и челенджи.

Глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков бросил трубку после вопроса корреспондента URA.RU. Директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — признан в РФ иноагентом) Ивану Жданову направлен запрос. Также агентство попыталось связаться с автором поста об онлайн митингах Игорем Семеновым. На момент публикации новости на вопросы корреспондента ответов не поступало.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Поводом для организации акций считается задержание блогера за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Страны ЕС призвали Россию освободить Навального, пишет RT. Незарегистрированная Либертарианская партия подала заявку на проведение митинга в его поддержку 23 февраля.