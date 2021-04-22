МИД РФ: Украина использует в Донбассе запрещенное оружие

Украина использует в войне в Донбассе крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«[Украина использует против ДНР и ЛНР] крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Захарову. Она отметила, что Киев обстреливает города и деревни, в которых находятся мирные жители ДНР и ЛНР.
Захарова добавила, что власти Украины сообщают ложную информацию о войне в Донбассе. Это делается для того, чтобы создать образ врага в лице России, считает официальный представитель МИД РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремится к миру на Украине. При этом он поблагодарил иностранных партнеров, которые помогают в деэскалации конфликта в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска РФ от границы с Украиной, передает RT.
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