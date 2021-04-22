МИД РФ: Украина использует в Донбассе запрещенное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медиа-форум
Мария Захарова заявила, что УКраина использует запрещенное оружие в войне в Донбассе Фото:

Украина использует в войне в Донбассе крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Украина использует против ДНР и ЛНР] крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Захарову. Она отметила, что Киев обстреливает города и деревни, в которых находятся мирные жители ДНР и ЛНР.

Захарова добавила, что власти Украины сообщают ложную информацию о войне в Донбассе. Это делается для того, чтобы создать образ врага в лице России, считает официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремится к миру на Украине. При этом он поблагодарил иностранных партнеров, которые помогают в деэскалации конфликта в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска РФ от границы с Украиной, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...