Руководитель челябинского Росприроднадзора ушел в отставку

Виталий Курятников теперь работает в одном из вузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в приемной управления в Екатеринбурге. С сайта ведомства уже сняты данные на Курятникова.

«Документ был подписан в еще в пятницу 16 апреля», — сообщили URA.RU в приемной руководителя управления Романа Тужикова. «Он устроился на работу в один из вузов», — рассказал URA.RU источник в управлении. На сайте ведомства указано, что и. о. замруководителя управления по Челябинской области стал Владимир Вязников, ранее руководивший одним из отделов. В Челябинск Вязникова перевели из Екатеринбурга.

Телефон Курятникова не отвечает. Как пояснил источник, к работе Курятникова серьезных претензий со стороны руководства не было. «Ходили слухи, что какую-то проверку проводит полиция, но никакого дела не заведено», — пояснил инсайдер. Ранее в управлении в ответ на запрос URA.RU сообщали, что проверка в отношении Курятникова со стороны правоохранительных органов не проводилась.

До работы в Росприроднадзоре Курятников занимал должность замминистра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2016 году он возглавил Управление Росприроднадзора по Челябинской области. После того, как в октябре 2019 года в структурах ведомства провели изменения, было создано межрегиональное управление по Свердловской, Челябинской и Курганской областям с головным офисом в Екатеринбурге. Курятников получил должность замруководителя по Челябинской области.