В Подмосковье загорелся автомобиль с детьми

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Причина возгорания пока неизвестна Фото:

В Ступине (Подмосковье) произошло возгорание в автомобиле, в котором находились двое детей. Родители оставили мальчиков без присмотра, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Родители оставили двух детей в возрасте трех и четырех лет одних в припаркованном автомобиле. Пока взрослых не было, машина загорелась. Один из мальчиков пострадал, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Трехлетнего мальчика госпитализировали с ожогами тела. Второй ребенок травм не получил. Следователи начали проверку с целью установить обстоятельства и причины произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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