В Подмосковье загорелся автомобиль с детьми

В Ступине (Подмосковье) произошло возгорание в автомобиле, в котором находились двое детей. Родители оставили мальчиков без присмотра, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Родители оставили двух детей в возрасте трех и четырех лет одних в припаркованном автомобиле. Пока взрослых не было, машина загорелась. Один из мальчиков пострадал, пишет портал «Подмосковье сегодня».
Трехлетнего мальчика госпитализировали с ожогами тела. Второй ребенок травм не получил. Следователи начали проверку с целью установить обстоятельства и причины произошедшего.
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