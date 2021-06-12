На Avito продают волосы Ивлеевой. Скрин

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Настя Ивлеева посмеялась над предложением купить ее волосы Фото:

Пользователям сервиса Avito предлагают приобрести прядь волос блогера Анастасии Ивлеевой. Объявление размещено на сайте Avito.

«Волос Насти Ивлеевой. 500 рублей», — говорится в объявлении. К нему прикреплена фотографию небольшой пряди волос. Подробностей о товаре продавец не сообщает.

Сама Ивлеева отреагировала на продажу части себя. «Ахахахаахахахах», — написала блогер в сторис Instagram, прикрепив скриншот с сайта объявлений.

На Avito регулярно предлагают купить вещи, якобы принадлежащие известным людям. В частности, на сервисе часто пытаются продать товары, уверяя, что они принадлежали президенту РФ Владимиру Путину и историческим фигурам. Так, в январе пользователь за два миллиона рублей предлагал приобрести вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку, передает телеканал 360.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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