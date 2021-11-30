30 ноября 2021

ВОЗ не видит смысла в запрете на путешествия из-за COVID-19

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Представители ВОЗ не видят смысла в закрытии границ между странами Фото:
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Коронавирус COVID-19

Полный запрет на международные поездки не остановит распространение COVID-19. Так считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», — сказали представители ВОЗ, сообщает ТАСС. Однако, несмотря на это, страны должны следить за соблюдением мер, которые касаются поездок, в соответствии с международными медико-санитарными нормами.

По мнению ВОЗ, полный запрет на поездки «может негативно сказаться на глобальных усилиях в сфере здравоохранения, лишив страны стимула сообщать и делиться эпидемиологическими данными о секвенировании». Представители организации порекомендовали делать скрининг пассажиров перед и после поездки, а также обеспечить регулярный пересмотр и обновление правил, связанных с появлением новых сведений о коронавирусе. В ВОЗ подчеркнули, что «во все времена» должны осуществляться международные поездки, связанные с «чрезвычайными и гуманитарными миссиями», репатриацией и перевозкой грузов.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал не «наказывать» страны, где был найден «Омикрон». По его словам, остальные страны должны спокойно реагировать на появление нового штамма вируса в Ботсване и ЮАР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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