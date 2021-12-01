Владимир Зеленский не способен понять, что он должен делать на посту президента Украины, считает Виталий Портников Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит просто орудием в руках президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников. Он отметил, что в переговорах между Киевом и Москвой нет смысла, потому что Путин хочет вести их только с президентом США Джо Байденом.

«Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. Чтобы облегчить Путину задачу захвата Мариуполя, Харькова, Одессы. В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина. Хотелось бы надеяться, что слепым», — написал Виталий Портников в своей колонке для украинского издания «Espreso».

По мнению журналиста, Зеленский за два с половиной года после вступления в должность так и не понял, чего Путин хочет от Киева. Портников считает, что президент Украины «патологически не способен учиться» и не способен понять, что он должен делать на своем посту.

Колумнист отметил, что в переговорах между Зеленским и Путиным нет смысла. Президент РФ хочет говорить об Украине лишь с Байденом, предположил Портников. Путин, считает журналист, ждет от Киева не диалога, а капитуляции.

Ранее Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с президентом РФ и готов к нему. Об этом он объявил во время выступления в Верховной Раде. По мнению Зеленского, без диалога с Путиным Украине и России не удастся завершить конфликт в Донбассе, передает RT. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российскому лидеру сложно вести диалог с главой Украины. По его словам, Путин общается с Киевом через и. о. канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.