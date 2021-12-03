Депутат Госдумы усомнился в идее выдать QR-коды по ПЦР-тестам

03 декабря 2021 в 19:42 Размер текста - 17 +

Депутат усомнился в готовности системы к выдаче QR-кодов по ПЦР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов усомнился в действенности поправках в законопроекте о QR-кодах. По его словам, они будут работать только в определенном случае. «Вариант нормальный, просто дело в том, что сейчас сократили до 48 часов срок давности ПЦР-теста. Сможет ли система выдавать QR-коды оперативно, и будут ли ПЦР-тесты на 48 часов, либо вернут на 72 часа, либо вообще их сократят до 24 часов — два больших вопроса», — передает РИА «Новости» слова Леонова. Депутат не уверен, что граждане смогут в этом случае оперативно получить QR-код. «Если система будет работать быстро, тогда поправки имеют смысл», — подытожил он. Власти рассматривают возможность дополнения законопроекта о QR-кодах, внесенного в Государственную думу РФ. В частности, предлагается выдавать людям QR-коды не только после вакцинации, но и по свежему отрицательному ПЦР-тесту. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов усомнился в действенности поправках в законопроекте о QR-кодах. По его словам, они будут работать только в определенном случае. «Вариант нормальный, просто дело в том, что сейчас сократили до 48 часов срок давности ПЦР-теста. Сможет ли система выдавать QR-коды оперативно, и будут ли ПЦР-тесты на 48 часов, либо вернут на 72 часа, либо вообще их сократят до 24 часов — два больших вопроса», — передает РИА «Новости» слова Леонова. Депутат не уверен, что граждане смогут в этом случае оперативно получить QR-код. «Если система будет работать быстро, тогда поправки имеют смысл», — подытожил он. Власти рассматривают возможность дополнения законопроекта о QR-кодах, внесенного в Государственную думу РФ. В частности, предлагается выдавать людям QR-коды не только после вакцинации, но и по свежему отрицательному ПЦР-тесту.