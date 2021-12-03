Депутат Госдумы усомнился в идее выдать QR-коды по ПЦР-тестам

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Депутат усомнился в готовности системы к выдаче QR-кодов по ПЦР Фото:
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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов усомнился в действенности поправках в законопроекте о QR-кодах. По его словам, они будут работать только в определенном случае.

«Вариант нормальный, просто дело в том, что сейчас сократили до 48 часов срок давности ПЦР-теста. Сможет ли система выдавать QR-коды оперативно, и будут ли ПЦР-тесты на 48 часов, либо вернут на 72 часа, либо вообще их сократят до 24 часов — два больших вопроса», — передает РИА «Новости» слова Леонова.

Депутат не уверен, что граждане смогут в этом случае оперативно получить QR-код. «Если система будет работать быстро, тогда поправки имеют смысл», — подытожил он.

Власти рассматривают возможность дополнения законопроекта о QR-кодах, внесенного в Государственную думу РФ. В частности, предлагается выдавать людям QR-коды не только после вакцинации, но и по свежему отрицательному ПЦР-тесту.

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов усомнился в действенности поправках в законопроекте о QR-кодах. По его словам, они будут работать только в определенном случае. «Вариант нормальный, просто дело в том, что сейчас сократили до 48 часов срок давности ПЦР-теста. Сможет ли система выдавать QR-коды оперативно, и будут ли ПЦР-тесты на 48 часов, либо вернут на 72 часа, либо вообще их сократят до 24 часов — два больших вопроса», — передает РИА «Новости» слова Леонова. Депутат не уверен, что граждане смогут в этом случае оперативно получить QR-код. «Если система будет работать быстро, тогда поправки имеют смысл», — подытожил он. Власти рассматривают возможность дополнения законопроекта о QR-кодах, внесенного в Государственную думу РФ. В частности, предлагается выдавать людям QR-коды не только после вакцинации, но и по свежему отрицательному ПЦР-тесту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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