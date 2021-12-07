В ВОЗ назвали обязательную вакцинацию от COVID-19 крайней мерой

07 декабря 2021 в 17:32 Размер текста - 17 +

В ВОЗ заявили, что обязательная вакцинация подорвет доверие людей к власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции не должна быть введена в ряде европейских государств, пока власти стран не спросят, что о такой мере борьбы с инфекцией думают граждане. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Мой призыв: не требовать обязательной вакцинации и обязательных мер, не обратившись сначала к обществу. Обязательность в отношении вакцинации — это крайняя мера, которая применима лишь тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата вакцинацией, — приводит слова специалиста ТАСС. Директор бюро также пояснил, что обязательная вакцинация может негативным образом сказаться на доверии людей к власти. Кроме того, это не должно способствовать увеличению социального неравенства, уточняет «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут проработаны в ходе обсуждения соответствующих законопроектов в Госдуме. При принятии документов будут учтены мнения экспертного сообщества и региональных властей, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции не должна быть введена в ряде европейских государств, пока власти стран не спросят, что о такой мере борьбы с инфекцией думают граждане. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Мой призыв: не требовать обязательной вакцинации и обязательных мер, не обратившись сначала к обществу. Обязательность в отношении вакцинации — это крайняя мера, которая применима лишь тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата вакцинацией, — приводит слова специалиста ТАСС. Директор бюро также пояснил, что обязательная вакцинация может негативным образом сказаться на доверии людей к власти. Кроме того, это не должно способствовать увеличению социального неравенства, уточняет «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут проработаны в ходе обсуждения соответствующих законопроектов в Госдуме. При принятии документов будут учтены мнения экспертного сообщества и региональных властей, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.