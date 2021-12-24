В офисе Зеленского рассказали о неудачном звонке Путину

25 декабря 2021 в 05:07 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Ермака, разговор президентов РФ и Украины состоится по готовности российского главы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украинский глава Владимир Зеленский в этому году звонил президенту России Владимиру Путину, но разговор не состоялся. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — рассказал Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус». Он добавил, что главы России и Украины поговорят, как только Владимир Путин заявит о готовности к беседе и будет предмет для разговора. «Президент [Украины] много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится, вопрос пока открыт», — заключил Ермак. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не делала запросов о встрече Зеленского с Путиным. Украинский лидер заявил о готовности к встречам с Россией в любом формате. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский глава Владимир Зеленский в этому году звонил президенту России Владимиру Путину, но разговор не состоялся. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — рассказал Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус». Он добавил, что главы России и Украины поговорят, как только Владимир Путин заявит о готовности к беседе и будет предмет для разговора. «Президент [Украины] много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится, вопрос пока открыт», — заключил Ермак. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не делала запросов о встрече Зеленского с Путиным. Украинский лидер заявил о готовности к встречам с Россией в любом формате.