Врач развеяла главный миф о менингите

06 февраля 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Пациенты с менингитом жалуются на головную боль, рассказала врач Фото: Екатерина Сычкова Менингитом нельзя заболеть из-за переохлаждения, потому что это инфекционное заболевание. Об этом заявила врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина. «Итак, можно ли заболеть менингитом от прогулки без шапки? Нет, менингит — это инфекционное заболевание, а переохлаждение не может стать его причиной», — сказала Евгения Голенкина в интервью Пятому каналу. Миф о связи болезни с ношением шапки мог возникнуть потому, что раньше менингит называли «мозговой лихорадкой», сообщила Голенкина. По ее словам, менингит может вызвать головную боль. Пациенты чаще жалуются на боли в центре лба или мигрень, сообщила врач. Из-за коронавируса у человека могут начаться изменения в мозге, сообщил URA.RU главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов. По его словам, пациенты после или во время болезни могут столкнуться с инфекционно-воспалительными осложнениями, в том числе менингитом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Менингитом нельзя заболеть из-за переохлаждения, потому что это инфекционное заболевание. Об этом заявила врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина. «Итак, можно ли заболеть менингитом от прогулки без шапки? Нет, менингит — это инфекционное заболевание, а переохлаждение не может стать его причиной», — сказала Евгения Голенкина в интервью Пятому каналу. Миф о связи болезни с ношением шапки мог возникнуть потому, что раньше менингит называли «мозговой лихорадкой», сообщила Голенкина. По ее словам, менингит может вызвать головную боль. Пациенты чаще жалуются на боли в центре лба или мигрень, сообщила врач. Из-за коронавируса у человека могут начаться изменения в мозге, сообщил URA.RU главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов. По его словам, пациенты после или во время болезни могут столкнуться с инфекционно-воспалительными осложнениями, в том числе менингитом.