Зеленский считает переговоры с ДНР и ЛНР бесполезными

17 февраля 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с непризнанными республиками Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Переговоры Украины с непризнанными Донецкой и Луганской республиками бессмысленны. Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский, об этом он рассказал журналистам издания «РБК-Украина». «Нет, не пойдем [на прямые переговоры]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают», — его слова приводит Nation News. Украинский лидер не видит смысла в «трате» времени на это, пишет RT. «Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу», — добавил политик. В том же интервью Зеленский высказался и о Минских соглашениях. Он считает, что документ составлен «бездарно». Из-за этого Киев якобы пребывает в слабой, проигрышной позиции. Документ, по его мнению, не решит всех проблем страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры Украины с непризнанными Донецкой и Луганской республиками бессмысленны. Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский, об этом он рассказал журналистам издания «РБК-Украина». «Нет, не пойдем [на прямые переговоры]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают», — его слова приводит Nation News. Украинский лидер не видит смысла в «трате» времени на это, пишет RT. «Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу», — добавил политик. В том же интервью Зеленский высказался и о Минских соглашениях. Он считает, что документ составлен «бездарно». Из-за этого Киев якобы пребывает в слабой, проигрышной позиции. Документ, по его мнению, не решит всех проблем страны.