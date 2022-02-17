Зеленский считает переговоры с ДНР и ЛНР бесполезными

Переговоры Украины с непризнанными Донецкой и Луганской республиками бессмысленны. Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский, об этом он рассказал журналистам издания «РБК-Украина».
«Нет, не пойдем [на прямые переговоры]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают», — его слова приводит Nation News.
Украинский лидер не видит смысла в «трате» времени на это, пишет RT. «Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу», — добавил политик.
В том же интервью Зеленский высказался и о Минских соглашениях. Он считает, что документ составлен «бездарно». Из-за этого Киев якобы пребывает в слабой, проигрышной позиции. Документ, по его мнению, не решит всех проблем страны.
Переговоры Украины с непризнанными Донецкой и Луганской республиками бессмысленны. Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский, об этом он рассказал журналистам издания «РБК-Украина». «Нет, не пойдем [на прямые переговоры]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают», — его слова приводит Nation News. Украинский лидер не видит смысла в «трате» времени на это, пишет RT. «Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу», — добавил политик. В том же интервью Зеленский высказался и о Минских соглашениях. Он считает, что документ составлен «бездарно». Из-за этого Киев якобы пребывает в слабой, проигрышной позиции. Документ, по его мнению, не решит всех проблем страны.