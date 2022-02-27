Германия хочет отказаться от российского газа из-за Украины

Германия решила изменить политику в отношении РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Германия планирует перестать зависеть от российского газа и собирается расширить ассортимент поставок энергоносителей. Об этом сообщила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

«Мы уже через 24 часа [после начала спецоперации РФ на Украине] коренным образом поменяли политику в отношении России. И это не конец изменений в немецкой политике. Германия намерена быстро диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от российского газа», — цитирует ТАСС Анку Фельдгузен. По ее словам, Германия также в понедельник начнет поставлять оружие Украине.

Ранее министр экономики и защиты климата Роберт Хабек уже заявлял, что Германия в будущем может полностью отказаться от газа из России. Также ФРГ заморозила сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донбасса. Это не окончательная остановка трубопровода, сообщает RT со ссылкой на исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.