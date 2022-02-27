Германия хочет отказаться от российского газа из-за Украины

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Германия решила изменить политику в отношении РФ Фото:
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«Северный поток — 2»

Германия планирует перестать зависеть от российского газа и собирается расширить ассортимент поставок энергоносителей. Об этом сообщила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

«Мы уже через 24 часа [после начала спецоперации РФ на Украине] коренным образом поменяли политику в отношении России. И это не конец изменений в немецкой политике. Германия намерена быстро диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от российского газа», — цитирует ТАСС Анку Фельдгузен. По ее словам, Германия также в понедельник начнет поставлять оружие Украине.

Ранее министр экономики и защиты климата Роберт Хабек уже заявлял, что Германия в будущем может полностью отказаться от газа из России. Также ФРГ заморозила сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донбасса. Это не окончательная остановка трубопровода, сообщает RT со ссылкой на исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.

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Германия планирует перестать зависеть от российского газа и собирается расширить ассортимент поставок энергоносителей. Об этом сообщила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. «Мы уже через 24 часа [после начала спецоперации РФ на Украине] коренным образом поменяли политику в отношении России. И это не конец изменений в немецкой политике. Германия намерена быстро диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от российского газа», — цитирует ТАСС Анку Фельдгузен. По ее словам, Германия также в понедельник начнет поставлять оружие Украине. Ранее министр экономики и защиты климата Роберт Хабек уже заявлял, что Германия в будущем может полностью отказаться от газа из России. Также ФРГ заморозила сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донбасса. Это не окончательная остановка трубопровода, сообщает RT со ссылкой на исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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