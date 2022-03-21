В Швеции запретили кефир из-за ассоциации с Россией

21 марта 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

На упаковке кефира Arla изображен купол храма Василия Блаженного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Швеции временно перестали продавать кефир марки Arla из-за его ассоциаций с Россией. На упаковке кефира изображен купола храма Василия Блаженного. «Это правда, что Arla решила временно приостановить продажу кефира. Продукт на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией, что мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется в магазины с другим дизайном позже в этом году», — передает издание Dagens Nyheter слова представителя компании. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, а праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма подчеркнул, что защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида является главной задачей спецоперации. После ее начала иностранные компании начали массового покидать российский рынок и запрещать российскую продукцию. В МИД России отметили, что захлестнувшая Европу волна борьбы с русскими напоминает расизм. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Швеции временно перестали продавать кефир марки Arla из-за его ассоциаций с Россией. На упаковке кефира изображен купола храма Василия Блаженного. «Это правда, что Arla решила временно приостановить продажу кефира. Продукт на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией, что мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется в магазины с другим дизайном позже в этом году», — передает издание Dagens Nyheter слова представителя компании. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, а праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма подчеркнул, что защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида является главной задачей спецоперации. После ее начала иностранные компании начали массового покидать российский рынок и запрещать российскую продукцию. В МИД России отметили, что захлестнувшая Европу волна борьбы с русскими напоминает расизм.