В России закрыт доступ к телеканалу Euronews
В РФ ограничили доступ к европейскому информационному телеканалу Euronews. Об этом свидетельствуют данные проверки сервиса для исследования блокировок в странах СНГ GlobalCheck.
«Доступность: 0%», — сообщается на сайте. Отмечается, что результат проверки показывает доступность ресурсов в среднем.
Сервис сообщает о недоступности сайта в РФ
Ранее компанию Meta (запрещена в РФ), владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.