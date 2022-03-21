21 марта 2022

В РФ ограничили доступ к сайту телеканала Euronews. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Лабытнанги, телевизор, погорельцы
В России закрыт доступ к телеканалу Euronews Фото:

В РФ ограничили доступ к европейскому информационному телеканалу Euronews. Об этом свидетельствуют данные проверки сервиса для исследования блокировок в странах СНГ GlobalCheck.

«Доступность: 0%», — сообщается на сайте. Отмечается, что результат проверки показывает доступность ресурсов в среднем.

Сервис сообщает о недоступности сайта в РФ
Фото:

Ранее компанию Meta (запрещена в РФ), владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.

В РФ ограничили доступ к европейскому информационному телеканалу Euronews. Об этом свидетельствуют данные проверки сервиса для исследования блокировок в странах СНГ GlobalCheck. «Доступность: 0%», — сообщается на сайте. Отмечается, что результат проверки показывает доступность ресурсов в среднем. Ранее компанию Meta (запрещена в РФ), владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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