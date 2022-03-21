В РФ ограничили доступ к сайту телеканала Euronews. Скрин 22 марта 2022 в 02:21 Размер текста - 17 + В России закрыт доступ к телеканалу Euronews Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В РФ ограничили доступ к европейскому информационному телеканалу Euronews. Об этом свидетельствуют данные проверки сервиса для исследования блокировок в странах СНГ GlobalCheck. «Доступность: 0%», — сообщается на сайте. Отмечается, что результат проверки показывает доступность ресурсов в среднем. Сервис сообщает о недоступности сайта в РФ Фото: GlobalCheck Ранее компанию Meta (запрещена в РФ), владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы. В РФ ограничили доступ к европейскому информационному телеканалу Euronews. Об этом свидетельствуют данные проверки сервиса для исследования блокировок в странах СНГ GlobalCheck. «Доступность: 0%», — сообщается на сайте. Отмечается, что результат проверки показывает доступность ресурсов в среднем. Ранее компанию Meta (запрещена в РФ), владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям