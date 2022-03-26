В Польше понимают опасность русской армии, считает Юрий Бондаренко Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Польше не будет устраивать реальную провокацию в отношении России, так как понимает, что армия РФ может очень быстро уничтожить страну. Такое заявление сделал политолог Юрий Бондаренко комментируя высказывая польского генерала Вальдемар Скшипчака, который заявил, что Калининград «оккупирован» Россией и должен вернуться в состав Польши.

«Я не удивлен подобным заявлениям. Правда, с трудом могу вспомнить, когда это успел Кенигсберг побывать польским. Однако не нужно серьезно относиться к таким заявлениям. Никакой провокации со стороны Польши не будет, у нас абсолютно серьезное оружие, „Искандеры“. Пять минут, и Варшава останется в воспоминаниях. Тут говорить не о чем», — сказал Бондаренко в беседе с Пятым Каналом.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Скшипчака заявил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда, пишет RT. По мнению генерала, Калининград «никогда не был русским» и исторически принадлежал Пруссии и Польше.