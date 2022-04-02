В Кремле рассказали об «уникальных отношениях» Путина и Лукашенко

02 апреля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Два президента понимают друг друга, заявил Дмитрий Песков Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Отношения президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко «действительно уникальные». Так их охарактеризовал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. За то, что сейчас происходит на Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича», — заявил Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, то, что Путин и Лукашенко «порой очень жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран», не мешает их дружбе. «Друг друга они понимают. И понимают, что разногласия у нас тоже могут быть», — подчеркнул Песков. 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. В этот день в 1997 году был подписан договор «О Союзе Беларуси и России». 23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписали Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 2 апреля не только праздничным, но и нерабочим днем. Она отметила, что это ее личное мнение, но «день единения наших народов достоин занять место в календаре» как выходной. А спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя граждан двух стран с праздником, отметил, что «партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отношения президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко «действительно уникальные». Так их охарактеризовал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. За то, что сейчас происходит на Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича», — заявил Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, то, что Путин и Лукашенко «порой очень жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран», не мешает их дружбе. «Друг друга они понимают. И понимают, что разногласия у нас тоже могут быть», — подчеркнул Песков. 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. В этот день в 1997 году был подписан договор «О Союзе Беларуси и России». 23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписали Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 2 апреля не только праздничным, но и нерабочим днем. Она отметила, что это ее личное мнение, но «день единения наших народов достоин занять место в календаре» как выходной. А спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя граждан двух стран с праздником, отметил, что «партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее», передает телеканал 360.