«Ведомости» сообщили о росте цен в частных медклиниках до 20%

Услуги частных медклиник подорожают до 20% из-за роста цен на импортные лекарства и оборудование Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В российских частных медицинских клиниках после начала спецоперации на Украине выросли на 5—15% на разные виды услуг. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что с большой долей вероятности этот рост цен на медицинские услуги будет финальным.

«С большой долей вероятности этот рост цен на медицинские услуги будет финальным и значимых колебаний больше не произойдет. Факторы, влияющие на рентабельность медицинских учреждений — логистика и снижение курса рубля, отыграны, а издержки уже компенсируются установленной ценой», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова Беспалова.

По данным агентства, у ГК «Мать и дитя» стоимость консультаций терапевта и гинеколога увеличилась на 4%. Группа компаний «Поликлиника.ру» и «Зуб.ру» повысила цены для розничных клиентов на 5—15% в зависимости от вида услуг. Стоматологическая клиника Dr.Shipkov Dental Clinic поднимет цены на 20%.

При этом часть клиник отказалась от повышения цен, перейдя на отечественные расходные материалы и препараты. «Медси» и «Поликлиника.ру» сейчас изучают возможности импортозамещения медицинского оборудования качественными аналогами из России.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов лекарств для льготной категории граждан в России хватит более чем на 5 месяцев. Несмотря на то, что жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства, Минздрав РФ неоднократно отмечал, что в стране нет их дефицита, и ситуация с препаратами остается стабильной. С недавних пор в соцсетях и на различных сайтах начали появляться объявления о продаже тех или иных лекарств. Ассоциация независимых аптек уже обратилась в МВД с требованием пресечь подобную торговлю.

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