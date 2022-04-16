16 апреля 2022

СМИ: Абрамович попытался возобновить переговоры России и Украины

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Роман Абрамович встретился с украинскими дипломатами в Киеве, сообщает Fortune Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться возобновить российско-украинские переговоры. Об этом сообщает американский журнал Fortune.

Роман Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться вывести из тупика переговоры между Россией и Украиной, говорится в материале издания. Сообщается, что бизнесмен встречался с украинскими дипломатами. Его представитель отказался давать комментарии журналу.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. В Кремле рассказали, какую роль играет Абрамович в переговорах РФ и Украины.

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Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться возобновить российско-украинские переговоры. Об этом сообщает американский журнал Fortune. Роман Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться вывести из тупика переговоры между Россией и Украиной, говорится в материале издания. Сообщается, что бизнесмен встречался с украинскими дипломатами. Его представитель отказался давать комментарии журналу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. В Кремле рассказали, какую роль играет Абрамович в переговорах РФ и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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