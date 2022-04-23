Историк назвал Ельцина ответственным за события 2022 года

Первый президент России Борис Ельцин умер 15 лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2022 году российским властям приходится исправлять ошибки политической деятельности первого президента России Бориса Ельцина. Соответствующее заявление сделал историк Вардан Багдасарян. По его словам, действия политика «нанесли непоправимый ущерб» стране.

«Ельцин был политиком-разрушителем — его деятельность была связана с разрушением великой державы. Ситуация 2022 года прямо показывает те катастрофические удары, которые были нанесены стране в 90-е годы. Сегодня приходится это все исправлять», — сказал Багдасарян в разговоре с телеканалом 360.

В то же время политолог Артемий Атаманенко уверен, что обвинять в кризисе новой России одного человека нельзя. «Ельцина в первую очередь интересовало сохранение его стабильной власти. Ради этого он готов был идти на большое количество сделок, которые в том числе и привели к тому политическому и экономическому распаду», — уточнил он.

Первый президент России Борис Ельцин скончался в 2007 году на 77-м году жизни. Причиной стала остановка сердца. Президент России Владимир Путин в этом году не приедет на Новодевичье кладбище в Москве, чтобы почтить память первого президента РФ Бориса Ельцина. Ранее Владимир Путин регулярно возлагал цветы к его могиле.