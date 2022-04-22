Путин не навестит могилу Ельцина в годовщину его смерти

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Владимир Путин годом ранее возлагал цветы к его могиле Фото:

Президент России Владимир Путин не приедет на Новодевичье кладбище в Москве, чтобы почтить память первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет. В планах этого нет», — ответил Песков на вопрос, приедет ли Путин на памятное мероприятие к 15-летию смерти Бориса Ельцина. Памятное мероприятия пройдет 23 апреля.

Первый президент России Борис Ельцин скончался в 2007 году на 77-м году жизни. Причиной стала остановка сердца. Ранее Владимир Путин регулярно возлагал цветы к его могиле.

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Президент России Владимир Путин не приедет на Новодевичье кладбище в Москве, чтобы почтить память первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет. В планах этого нет», — ответил Песков на вопрос, приедет ли Путин на памятное мероприятие к 15-летию смерти Бориса Ельцина. Памятное мероприятия пройдет 23 апреля. Первый президент России Борис Ельцин скончался в 2007 году на 77-м году жизни. Причиной стала остановка сердца. Ранее Владимир Путин регулярно возлагал цветы к его могиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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