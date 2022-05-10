Вооруженные силы РФ зачистили город Попасная от националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные подошли к административным границам Луганской народной республики. Из зачищенной от националистов Попасной было эвакуировано около 1,3 тысячи человек. К берегам острова Змеиный продолжает приносить течением тела украинцев, погибших в ходе неудачного штурма. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 мая.

Вооруженные силы РФ совместно с народной милицией ЛНР зачистили город Попасная от националистов, тем самым открыв выход к административной границе Луганской народной республики. В результате наступления было уничтожено до 120 националистов, сообщает Минобороны РФ;

Во время освобождения Попасной от националистов было эвакуировано около 1,3 тысячи мирных жителей. Как сообщил глава городской администрации Сергей Колягин, гражданские были направлены в Первомайск. Беженцев сопровождали российские военнослужащие;

При попытке штурма острова Змеиный вооруженные силы Украины потеряли три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Кроме того, по данным Минобороны РФ, были уничтожены 10 вертолетов ВСУ. Среди потери Украины также числятся девять беспилотников «Байрактар-ТБ2»;

Минобороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили тела еще трех украинских диверсантов, которые участвовали в штурме острова Змеиный. Всего на берегу остаются 27 погибших солдат ВСУ;

За сутки российская авиация уничтожила два пункта управления ВСУ и два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Еще по трем командным пунктам националистов нанесли удар ракетные войска и артиллерия РФ.

Спецоперация на территории Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели глава государства называл освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик. На данный момент российская армия освободила значительные районы ДНР и ЛНР, Херсонская и большая часть Запорожской области также контролируются ВС РФ.

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