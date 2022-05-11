Глава ДНР: на «Азовстали» больше нет гражданских

11 мая 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

В ДНР сообщили об отсутствии мирных граждан на «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завод «Азовсталь» в Мариуполе покинули все гражданские лица. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Что касается гражданских, по нашей информации, подтверждается, что их там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». На заводе «Азовсталь» засели украинские националисты, территорию блокировали российские военные. Президент РФ Владимир Путин приказывал отменить штурм завода, чтобы сохранить жизни российских военных. Ранее Минобороны РФ при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершили эвакуацию населения с территории «Азовстали», передает RT. Из Мариуполя вывезли 170 человек, пишет «Национальная служба новостей». В ДНР заявляли, что на заводе скрываются старшие офицеры других государств, предположительно, Франции, США и Великобритании. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ, приоритетом армии является сохранение жизней мирных граждан и поражение военных объектов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе покинули все гражданские лица. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Что касается гражданских, по нашей информации, подтверждается, что их там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». На заводе «Азовсталь» засели украинские националисты, территорию блокировали российские военные. Президент РФ Владимир Путин приказывал отменить штурм завода, чтобы сохранить жизни российских военных. Ранее Минобороны РФ при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершили эвакуацию населения с территории «Азовстали», передает RT. Из Мариуполя вывезли 170 человек, пишет «Национальная служба новостей». В ДНР заявляли, что на заводе скрываются старшие офицеры других государств, предположительно, Франции, США и Великобритании. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ, приоритетом армии является сохранение жизней мирных граждан и поражение военных объектов.