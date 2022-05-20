Депутат Красов: для чего армии нужны контрактники старше 40 лет

20 мая 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Законопроект о предельном возрасте контрактников не связан с ситуацией на Украине, сказал Андрей Красов Фото: Анна Майорова © URA.RU После отмены верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, в сфере обороны и безопасности России сможет появиться больше специалистов высокого класса. Об этом заявил в беседе с URA.RU один из авторов соответствующего законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, герой РФ, полковник, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов. «Это не связано с проведением спецоперации на Украине. Мы хотим, чтобы специалисты высокого класса были в области здравоохранения, образования, строительном комплексе, промышленности. Нам важно, чтобы в области обороны и безопасности тоже были такие специалисты. Отмена верхнего возрастного предела позволит привлечь людей, которые уже получили специальности в родственных профессиях на гражданке именно для нужд обороны и безопасности. Это, например, специалисты связи, специалисты медицинского обеспечения, инженерного обеспечения, тылового и технического обеспечения. Они востребованы», — сказал Андрей Красов. Депутат отметил, что сейчас не все желающие служить по контракту имеют такую возможность. «Сейчас по действующему законодательству можно заключить первый контракт с 18 до 40 лет, а для иностранца — от 18 до 30 лет. Мы понимаем, что в 40-45 лет есть уникальные специалисты, которые в то же время могут быть востребованы в том числе в области обороны и безопасности нашей страны. Он сами может бы и хотели, но по закону — это не допустимо», — отметил автор законопроекта. Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, он пошел на такой шаг для помощи населению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. Для проведения операции солдатов срочной службы не привлекают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После отмены верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, в сфере обороны и безопасности России сможет появиться больше специалистов высокого класса. Об этом заявил в беседе с URA.RU один из авторов соответствующего законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, герой РФ, полковник, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов. «Это не связано с проведением спецоперации на Украине. Мы хотим, чтобы специалисты высокого класса были в области здравоохранения, образования, строительном комплексе, промышленности. Нам важно, чтобы в области обороны и безопасности тоже были такие специалисты. Отмена верхнего возрастного предела позволит привлечь людей, которые уже получили специальности в родственных профессиях на гражданке именно для нужд обороны и безопасности. Это, например, специалисты связи, специалисты медицинского обеспечения, инженерного обеспечения, тылового и технического обеспечения. Они востребованы», — сказал Андрей Красов. Депутат отметил, что сейчас не все желающие служить по контракту имеют такую возможность. «Сейчас по действующему законодательству можно заключить первый контракт с 18 до 40 лет, а для иностранца — от 18 до 30 лет. Мы понимаем, что в 40-45 лет есть уникальные специалисты, которые в то же время могут быть востребованы в том числе в области обороны и безопасности нашей страны. Он сами может бы и хотели, но по закону — это не допустимо», — отметил автор законопроекта. Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, он пошел на такой шаг для помощи населению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. Для проведения операции солдатов срочной службы не привлекают.