Посол ЛНР сообщил о странном «дымном грибе» в Северодонецке

18 июня 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

По мнению Родиона Мирошника, в Северодонецке могли взорвать емкости с азотной кислотой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Северодонецке произошел взрыв, который вызвал «дымный гриб химического происхождения». Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. «Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он предположил, что цвет дыма может свидетельствовать о подрыве емкостей с азотной кислотой. Ранее Мирошник сообщал о взрыве на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке. Отставной полковник Анатолий Матвийчук предрекал, что украинские националисты будут устраивать химатаки в Северодонецке. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение республик ЛНР и ДНР. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Северодонецке произошел взрыв, который вызвал «дымный гриб химического происхождения». Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. «Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он предположил, что цвет дыма может свидетельствовать о подрыве емкостей с азотной кислотой. Ранее Мирошник сообщал о взрыве на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке. Отставной полковник Анатолий Матвийчук предрекал, что украинские националисты будут устраивать химатаки в Северодонецке. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение республик ЛНР и ДНР.