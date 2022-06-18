18 июня 2022

Посол ЛНР сообщил о странном «дымном грибе» в Северодонецке

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
По мнению Родиона Мирошника, в Северодонецке могли взорвать емкости с азотной кислотой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Северодонецке произошел взрыв, который вызвал «дымный гриб химического происхождения». Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он предположил, что цвет дыма может свидетельствовать о подрыве емкостей с азотной кислотой.

Ранее Мирошник сообщал о взрыве на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке. Отставной полковник Анатолий Матвийчук предрекал, что украинские националисты будут устраивать химатаки в Северодонецке.

На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение республик ЛНР и ДНР.

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В Северодонецке произошел взрыв, который вызвал «дымный гриб химического происхождения». Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. «Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он предположил, что цвет дыма может свидетельствовать о подрыве емкостей с азотной кислотой. Ранее Мирошник сообщал о взрыве на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке. Отставной полковник Анатолий Матвийчук предрекал, что украинские националисты будут устраивать химатаки в Северодонецке. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение республик ЛНР и ДНР.
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