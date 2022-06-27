Бастрыкин поручил наказать главу украинской разведки за угрозы РФ

28 июня 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил СК завести уголовное дело на Кирилла Буданова из-за угроз России терактами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на руководителя разведывательного подразделения Министерства обороны Украины Кирилла Буданова за угрозы о проведении терактов в РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении главы разведывательного подразделения Минобороны Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета в Telegram. Уточняется, что Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории России, а также заявил об усилении партизанской деятельности на территориях, находящихся под контролем РФ. Кроме того, по опубликованным в СМИ данным, командование ВСУ склоняло контрактников совершать теракты против мирного населения Украины и гражданской инфраструктуры населенных пунктов. «Следователи изучат эти данные и примут меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступлений», — заключается в сообщении пресс-службы СК. Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов пригрозил проведением терактов и диверсий на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в РФ принимаются все необходимые антитеррористические меры. На Украине проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно оказывают военную помощь ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на руководителя разведывательного подразделения Министерства обороны Украины Кирилла Буданова за угрозы о проведении терактов в РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении главы разведывательного подразделения Минобороны Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета в Telegram. Уточняется, что Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории России, а также заявил об усилении партизанской деятельности на территориях, находящихся под контролем РФ. Кроме того, по опубликованным в СМИ данным, командование ВСУ склоняло контрактников совершать теракты против мирного населения Украины и гражданской инфраструктуры населенных пунктов. «Следователи изучат эти данные и примут меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступлений», — заключается в сообщении пресс-службы СК. Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов пригрозил проведением терактов и диверсий на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в РФ принимаются все необходимые антитеррористические меры. На Украине проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно оказывают военную помощь ВСУ.