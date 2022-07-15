В соцсетях посмеялись над увольнением Рогозина. «Полетел на Луну»

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Дмитрия Рогозина уволили из Роскосмоса Фото:

Российские пользователи социальных сетей посмеялись над уходом Дмитрия Рогозина с поста главы госкорпорации «Роскосмос». Пользователи обсуждают, чем теперь займется чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса. На его место назначен бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Кто-то считает, что Рогозин покорит галактику
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Кто-то считает, что Рогозин все-таки победил космос
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Российские пользователи социальных сетей посмеялись над уходом Дмитрия Рогозина с поста главы госкорпорации «Роскосмос». Пользователи обсуждают, чем теперь займется чиновник. Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса. На его место назначен бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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