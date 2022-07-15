Дмитрия Рогозина уволили из Роскосмоса
Российские пользователи социальных сетей посмеялись над уходом Дмитрия Рогозина с поста главы госкорпорации «Роскосмос». Пользователи обсуждают, чем теперь займется чиновник.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса. На его место назначен бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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