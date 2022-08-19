«Единая Россия» запускает новый кадровый проект

Карьерные центры новой программы будут организованы на базе штабов приемных «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Единая Россия» при поддержке Минтруда 1 сентября запустит новый проект для оказания информационной и консультационной поддержки работодателям и работникам, нацеленным на карьерное развитие. О народной программе «Моя карьера с „Единой Россией“» рассказал замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

«Предусмотрены различные форматы работы: создание пунктов карьерного развития, проведение профтуров и мероприятий по трудоустройству, запуск кадрового навигатора „Единой России“, открытие карьерных мастерских. Ответственными за реализацию проекта станут руководители региональных исполкомов и руководители региональных органов власти, которые осуществляют содействие занятости», — приводится цитата Исаева на сайте партии.

По его словам, в собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы примут участие эксперты и депутаты, которые смогут в будущем представлять соискателей работодателям. Так, 1 сентября, карьерные центры на базе штабов общественной поддержки или приемных «Единой России» создадут в пяти пилотных регионах — Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии.

Исаев также напомнил о направлении новой кадровой программы «Хорошая работа — достаток в доме». Этот раздел направлен на противостояние дестабилизации ситуации на рынке труда в связи с экономической войной Запада. «Наш проект должен будет создать те самые кадровые лифты, о которых многократно говорилось, и которые на самом деле должны уже начать работать во всех регионах страны», — отметил он.

Зарегистрироваться на портале «Работа в России» и получить доступ к услугам центров занятости соискателям помогут обученные волонтеры проекта, уточнила замминистра труда Елена Мухтиярова. Помимо этого, отметила она, в проекте будут принимать участие работодатели и сами сотрудники служб занятости.

«Профориентационный блок работы ориентирован на старшеклассников и выпускников. Предполагаем, что будет возможность посетить предприятия региона, узнать о востребованных профессиях, ознакомиться с условиями труда. Массовые мероприятия планируется проводить на базе общественных приемных — в формате ярмарок вакансий, где работодатели смогут общаться с потенциальными соискателями», — поделилась Мухтиярова.

Замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев отметил, что решение о создании пунктов карьерного развития было своевременным. «Совместная работа с „Единой Россией“ позволит нам внедрить разнообразные способы трудоустройства граждан, подбора работников для предприятий, что на данный момент очень важно. Это позволит преодолеть многие проблемы в экономике», — уверен он.