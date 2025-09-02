На Украине подали иск о запрете УПЦ

Иск касается прекращения деятельности УПЦ на Украине
Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом рассказал глава ГСУЭСС Виктор Еленский.
«ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица», — приводит слова Еленского пресс-служба ГСУЭСС в соцсетях. Как следует из заявления, речь идет о полной ликвидации канонической религиозной организации в статусе юридического лица.
