На Украине подали иск о запрете УПЦ

Иск касается прекращения деятельности УПЦ на Украине
Иск касается прекращения деятельности УПЦ на Украине

Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом рассказал глава ГСУЭСС Виктор Еленский.

«ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица», — приводит слова Еленского пресс-служба ГСУЭСС в соцсетях. Как следует из заявления, речь идет о полной ликвидации канонической религиозной организации в статусе юридического лица.

