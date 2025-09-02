Пропавший у хребта Аибга альпинист является сотрудником фотослужбы «Роза Хутор»

В районе хребта Аибга в Сочи пропал альпинист. Спасательные работы продолжаются вторые сутки на высоте свыше 1,7 тысячи метров. Известно, что ищут сотрудника фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор» Сергея Мельникова.
«Сергей Мельников является сотрудником фотослужбы курорта „Роза Хутор“. В свой выходной он отправился в горный поход, предположительно, со своими знакомыми», — сказали в пресс-службе курорта. Цитата по ТАСС.
Представители курорта подчеркнули, что полностью взаимодействуют с правоохранительными органами и спасателями по факту пропажи сотрудника. Сообщается, что группа туристов не регистрировалась перед походом.
Спасательная операция ведется на высоте более 1,7 тысячи метров. По предварительным данным, 58-летний мужчина отстал от группы, после чего его спутники не смогли найти его самостоятельно и обратились за помощью к спасателям.
К поискам привлечены 10 специалистов и три единицы техники. Район, где предположительно находится пропавший, обследован, однако следов пропавшего пока обнаружить не удалось. Поиск продолжается.
