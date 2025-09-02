Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый полет. Видео

«Ансат» с отечественным двигателем ВК-650В впервые поднялся в воздух
Импортозамещенный легкий многоцелевой вертолет «Ансат» с российским двигателем ВК-650В впервые поднялся в воздух. Полет начался на площадке Казанского вертолетного завода.

«Импортозамещенный вертолет „Ансат“ совершил первый полет», — сообщила пресс-служба правительства РФ в своем telegram-канале. Кадры полета воздушного судна опубликовали представители Минпромторга.  

В ходе летных испытаний экипаж провел шестиминутный полет, оценив устойчивость, управляемость и функционирование всех бортовых систем. За первым испытанием следил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По словам министра, успешный полет «Ансата» с отечественным двигателем стал важным этапом развития технологической независимости российской авиации. «Полет вертолета с отечественным двигателем — еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации», — заявил Антон Алиханов.

Новая версия «Ансата» оснащена двигателем ВК-650В, разработанным Объединенной двигателестроительной корпорацией. Благодаря этому вертолет сможет выполнять полеты без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800 километров.

Модель отличается высокой маневренностью и вместительной кабиной, может эксплуатироваться при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также в условиях высокогорья и плотной городской застройки. В перспективе машина будет использоваться для решения широкого спектра авиационных задач.

Оснащение «Ансата» только отечественными деталями началась в 2022 году. Ранее в нем использовались комплектующие из США, Европы и Украины. Впервые легкий вертолет этой модели поднялся в воздух в 1999 году.

Вертолет «Ансат» разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Он относится к классу легких многоцелевых воздушных судов. В 2022 году корпорация «ОДК» приступила к разработке заменяющего двигателя ВК-650В.

