Стубб спрогнозировал поражение Запада странам ШОС

Запад может уступить странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не укрепит взаимодействие с государствами Глобального Юга. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
«Если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», — заявил Стубб на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента.
Он также отметил, что выступает за многосторонний подход в международной политике и призвал Евросоюз и США выстраивать новые партнерства с развивающимися государствами. Саммит ШОС прошел 31 августа — 1 сентября в Тяньцзине (Китай) и собрал лидеров более 20 стран. В состав организации входят государства Евразии и Ближнего Востока, включая Индию, Китай и Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.