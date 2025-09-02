Стубб спрогнозировал поражение Запада странам ШОС

Стубб: Запад проиграет странам ШОС, если не будет сотрудничать с Глобальным Югом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стубб призвал США выстраивать партнерские отношения с развивающимися странами
Стубб призвал США выстраивать партнерские отношения с развивающимися странами Фото:

Запад может уступить странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не укрепит взаимодействие с государствами Глобального Юга. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

«Если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», — заявил Стубб на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента.

Он также отметил, что выступает за многосторонний подход в международной политике и призвал Евросоюз и США выстраивать новые партнерства с развивающимися государствами. Саммит ШОС прошел 31 августа — 1 сентября в Тяньцзине (Китай) и собрал лидеров более 20 стран. В состав организации входят государства Евразии и Ближнего Востока, включая Индию, Китай и Россию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад может уступить странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не укрепит взаимодействие с государствами Глобального Юга. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб. «Если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», — заявил Стубб на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента. Он также отметил, что выступает за многосторонний подход в международной политике и призвал Евросоюз и США выстраивать новые партнерства с развивающимися государствами. Саммит ШОС прошел 31 августа — 1 сентября в Тяньцзине (Китай) и собрал лидеров более 20 стран. В состав организации входят государства Евразии и Ближнего Востока, включая Индию, Китай и Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...