Австралийский художник закрасит призывавшее к миру граффити по требованию посла Украины

Австралийский художник Ситон закрасит призывающее к миру граффити из-за посла Украины

Австралийский художник закрасит свою фреску, посвященную миру Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Австралийский художник Питер Ситон закрасит собственный мурал с изображением обнявшихся солдат России и Украины в городе Мельбурн, на который ранее резко отреагировал посол Украины Василий Мирошниченко. Об этом Ситон рассказал австралийской газете The Age.

«Я должен был отстаивать идею мира, это то, чем я всегда занимаюсь. Я приношу глубокие извинения украинскому народу», — заявил Ситон.

По словам Мирошниченко, художник ничего не знает о конфликте на Украине. «Очень жаль, что это произошло без консультации с украинской общиной в Мельбурне», — заявил посол.

Австралийский коллектив художников ранее также просил Ситона убрать украинский и российский флаги с фрески, чтобы получилось нейтральное изображение, поддерживающее мир во всем мире. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.