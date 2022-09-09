Владелец авиакомпании «Ямал» вложит в курганский проект сотни миллионов рублей

09 сентября 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Учредитель ямальской авиакомпании Василий Крюк вложит в Курганскую область 350 млн рублей (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU Владелец авиационной компании «Ямал» и сельхозпредприятия ООО «Рассвет» Василий Крюк построит в в Шадринском районе Курганской области сушильный комплекс. На масштабный инвестпроект бизнесмен потратит 350 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с учредителем ООО „Рассвет“ Василием Крюком. В этом году предприятие реализует масштабный инвестпроект, вкладывая 350 миллионов в строительство сушильного комплекса в Шадринском округе», — сообщили в пресс-службе. Также в рамках встречи были обсуждены еще несколько новых инвестпроектов в агросекторе с поддержкой государства. В этом году компанией «Рассвет» планируется ввести в оборот около 500 га пашни. Этому способствуют вовлечение в оборот ранее необрабатываемых сельхозземель. Кроме того, хозяйство также занимается животноводством. В компании выращивают крупнорогатый скот и овец. «Сейчас работает порядка 190 человек, за первое полугодие 2022 года компанией „Рассвет“ приобретено 14 единиц техники и оборудования на общую сумму более 82 миллионов рублей», — говорится на сайте. Ранее URA.RU писало, что в одном из курганских индустриальных парков создадут уникальный пилотный проект на уровне Москвы и Санкт-Петербурга. В этом Курганской области поможет директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Владелец авиационной компании «Ямал» и сельхозпредприятия ООО «Рассвет» Василий Крюк построит в в Шадринском районе Курганской области сушильный комплекс. На масштабный инвестпроект бизнесмен потратит 350 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с учредителем ООО „Рассвет“ Василием Крюком. В этом году предприятие реализует масштабный инвестпроект, вкладывая 350 миллионов в строительство сушильного комплекса в Шадринском округе», — сообщили в пресс-службе. Также в рамках встречи были обсуждены еще несколько новых инвестпроектов в агросекторе с поддержкой государства. В этом году компанией «Рассвет» планируется ввести в оборот около 500 га пашни. Этому способствуют вовлечение в оборот ранее необрабатываемых сельхозземель. Кроме того, хозяйство также занимается животноводством. В компании выращивают крупнорогатый скот и овец. «Сейчас работает порядка 190 человек, за первое полугодие 2022 года компанией „Рассвет“ приобретено 14 единиц техники и оборудования на общую сумму более 82 миллионов рублей», — говорится на сайте. Ранее URA.RU писало, что в одном из курганских индустриальных парков создадут уникальный пилотный проект на уровне Москвы и Санкт-Петербурга. В этом Курганской области поможет директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.