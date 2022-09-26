ВСУ нанесли 6 ударов по избирательному участку в Рубежном

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
ВСУ обстреляли город Рубежное в ЛНР Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть снарядов по школе в Рубежном, где расположен избирательный участок. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

«В городе Рубежное у нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», — передает РИА «Новости» слова Кравченко. Она не уточнила информацию о пострадавших.

На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. По состоянию на 25 сентября, явка составила более 50% избирателей в ДНР. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть снарядов по школе в Рубежном, где расположен избирательный участок. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «В городе Рубежное у нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», — передает РИА «Новости» слова Кравченко. Она не уточнила информацию о пострадавших. На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. По состоянию на 25 сентября, явка составила более 50% избирателей в ДНР. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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