ВСУ нанесли 6 ударов по избирательному участку в Рубежном

26 сентября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли город Рубежное в ЛНР Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть снарядов по школе в Рубежном, где расположен избирательный участок. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «В городе Рубежное у нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», — передает РИА «Новости» слова Кравченко. Она не уточнила информацию о пострадавших. На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. По состоянию на 25 сентября, явка составила более 50% избирателей в ДНР. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть снарядов по школе в Рубежном, где расположен избирательный участок. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «В городе Рубежное у нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», — передает РИА «Новости» слова Кравченко. Она не уточнила информацию о пострадавших. На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. По состоянию на 25 сентября, явка составила более 50% избирателей в ДНР. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их.