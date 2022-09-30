В Кремле позитивно отреагировали на билборды с Байденом в Донецке

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле сказали, что радуются вместе с жителями Донбасса Фото:
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В Кремле позитивно отреагировали на размещение в Донецке билбордов с изображением президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, появившиеся после референдума за вступление в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сказал, что так люди выражают свою радость, и можно только порадоваться вместе с ними.

«Мы, безусловно, приветствуем такие настроения, который проецировались в однозначных результатах референдумов. Люди прошли очень долгий путь к этому моменту. Они радуются этому, и мы радуемся вместе с ними», — заявил Песков.

На билбордах с фото Байдена размещена надпись «Спасибо деду за нашу победу», с изображением фон дер Ляйен — надпись «Выпьем с горя, где же кружка». В обоих случаях имеется в виду, что усиленная поддержка конкретно этими политиками киевского режима привела ДНР почти к 100-процентном результату голосования на референдуме за вступление в состав РФ.

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В Кремле позитивно отреагировали на размещение в Донецке билбордов с изображением президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, появившиеся после референдума за вступление в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сказал, что так люди выражают свою радость, и можно только порадоваться вместе с ними. «Мы, безусловно, приветствуем такие настроения, который проецировались в однозначных результатах референдумов. Люди прошли очень долгий путь к этому моменту. Они радуются этому, и мы радуемся вместе с ними», — заявил Песков. На билбордах с фото Байдена размещена надпись «Спасибо деду за нашу победу», с изображением фон дер Ляйен — надпись «Выпьем с горя, где же кружка». В обоих случаях имеется в виду, что усиленная поддержка конкретно этими политиками киевского режима привела ДНР почти к 100-процентном результату голосования на референдуме за вступление в состав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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