Россия пригрозила Западу ядерной войной за накачку Украины оружием

03 октября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Накачка Киева оружием приведет Запад к тому, что Москва сочтет его стороной конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Накачка Киева оружием может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замруководителя делегации РФ, заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов. «Это чревато эскалацией, вплоть до прямого военного столкновения ядерных держав со всеми вытекающими катастрофическими последствиями», — приводит слова дипломата РИА «Новости». Воронцов подчеркнул, что в случае наращивания поставок Москва имеет право признать Запад стороной украинского конфликта. Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну, так как в ней не будет победителя. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Однако президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны вести себя аккуратнее, так как ядерный ответ РФ, по его словам, «может стать реальностью».

Накачка Киева оружием может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замруководителя делегации РФ, заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов. «Это чревато эскалацией, вплоть до прямого военного столкновения ядерных держав со всеми вытекающими катастрофическими последствиями», — приводит слова дипломата РИА «Новости». Воронцов подчеркнул, что в случае наращивания поставок Москва имеет право признать Запад стороной украинского конфликта. Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну, так как в ней не будет победителя. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Однако президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны вести себя аккуратнее, так как ядерный ответ РФ, по его словам, «может стать реальностью».