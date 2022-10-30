Путин поздравил с днем рождения тюменку, живущую в Свердловской области. Фото

30 октября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Путин отправил поздравительное письмо Ольге Осиповой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменке Ольге Осиповой, которая проживает в Нижнем Тагиле (Свердловская область), 28 октября исполнилось 90 лет. С юбилеем женщину поздравили представители администрации Дзержинского района, которые к тому же вручили ей поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Дзержинского района города в соцсети «ВКонтакте». «Представители администрации Дзержинского района совместно с ГАУ СОН СО «КЦСОН «Золотая осень» торжественно вручили персональное поздравление от имени президента РФ, цветы и конфеты от имени главы города Нижний Тагил ветерану ВОВ, труженику тыла, Васильевой Ольге Осиповне. Женщине исполнилось 90 лет», — говорится в сообщении. Ольга Осипова родилась в Тюменской области. Но в 1953 году переехала в Нижний Тагил, устроилась на «Уралвагонзавод» и работала коренщицей. В последствии выучилась на кондитера. На пенсию женщина вышла кондитером четвертого разряда. «Уважаемая Ольга Осиповна! В день Вашего юбилея примите самые искренние поздравления и слова благодарности за Ваш многолетний плодотворный труд на благо Дзержинского района! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости, заботы и внимания родных людей!», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в День победы Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем двух свердловских ветеранов. Поздравительные письма от президента ветеранам вручили власти региона. Ольге Осиповой исполнилось 90 лет Фото: сообщество «Дзержинский район Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменке Ольге Осиповой, которая проживает в Нижнем Тагиле (Свердловская область), 28 октября исполнилось 90 лет. С юбилеем женщину поздравили представители администрации Дзержинского района, которые к тому же вручили ей поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Дзержинского района города в соцсети «ВКонтакте». «Представители администрации Дзержинского района совместно с ГАУ СОН СО «КЦСОН «Золотая осень» торжественно вручили персональное поздравление от имени президента РФ, цветы и конфеты от имени главы города Нижний Тагил ветерану ВОВ, труженику тыла, Васильевой Ольге Осиповне. Женщине исполнилось 90 лет», — говорится в сообщении. Ольга Осипова родилась в Тюменской области. Но в 1953 году переехала в Нижний Тагил, устроилась на «Уралвагонзавод» и работала коренщицей. В последствии выучилась на кондитера. На пенсию женщина вышла кондитером четвертого разряда. «Уважаемая Ольга Осиповна! В день Вашего юбилея примите самые искренние поздравления и слова благодарности за Ваш многолетний плодотворный труд на благо Дзержинского района! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости, заботы и внимания родных людей!», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в День победы Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем двух свердловских ветеранов. Поздравительные письма от президента ветеранам вручили власти региона.