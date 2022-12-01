Эксперт по ЖКХ Рыбальченко назвал неожиданные плюсы повышения тарифов

Эксперт по ЖКХ Рыбальченко: повышение цен на коммунальные услуги тормозит инфляцию

01 декабря 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Повышение цен на ЖКХ тормозит рост стоимости других товаров, считает Илья Рыбальченко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рост тарифов на коммунальные услуги поможет затормозить инфляцию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Любое изменение цены мы должны сравнивать с инфляцией на основную группу товаров, которая наблюдается в конкретном регионе. Если повышение выше роста общего уровня цен, то это плохо. Оно разгоняет их в регионе. Если ниже инфляции, то, соответственно, это очень хорошо. Такое изменение цены называют демпфирующим, то есть притормаживающим, приостанавливающим рост общего уровня цен. Такое изменение притормозит повышение остальных цен, позволит другие тарифы оставить в значительной степени либо без изменений, либо поднять их стоимость незначительно», — объяснил Илья Рыбальченко. Собеседник агентства подчеркнул, что оставлять без изменений тарифы на ЖКХ нельзя из-за постепенного устаревания коммунальной инфраструктуры. «Можно ли оставить вообще эти цены без изменения? Однозначно нельзя, потому что коммунальная инфраструктура устаревает. Она нуждается в ежегодных реновациях. Даже в новых домах, куда проведены новые трубы, что-то всегда выходит из строя. Представим себе, мы бы остановили эту работу — это означало бы нанесение существенного вреда жильцам. Повысился бы коммунальный износ, а цена на трубы, на работы при этом увеличились. Это бы все означало прямое нарушение интересов жильцов, сродни вредительству. Пришлось бы либо блокировать, либо отказываться от очень многих работ, которые просто необходимы в коммунальной сфере», — добавил Рыбальченко. С 1 декабря в России поднялась стоимость жилищно-коммунальных услуг. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, тепло и водоснабжение составил 9%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост тарифов на коммунальные услуги поможет затормозить инфляцию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Любое изменение цены мы должны сравнивать с инфляцией на основную группу товаров, которая наблюдается в конкретном регионе. Если повышение выше роста общего уровня цен, то это плохо. Оно разгоняет их в регионе. Если ниже инфляции, то, соответственно, это очень хорошо. Такое изменение цены называют демпфирующим, то есть притормаживающим, приостанавливающим рост общего уровня цен. Такое изменение притормозит повышение остальных цен, позволит другие тарифы оставить в значительной степени либо без изменений, либо поднять их стоимость незначительно», — объяснил Илья Рыбальченко. Собеседник агентства подчеркнул, что оставлять без изменений тарифы на ЖКХ нельзя из-за постепенного устаревания коммунальной инфраструктуры. «Можно ли оставить вообще эти цены без изменения? Однозначно нельзя, потому что коммунальная инфраструктура устаревает. Она нуждается в ежегодных реновациях. Даже в новых домах, куда проведены новые трубы, что-то всегда выходит из строя. Представим себе, мы бы остановили эту работу — это означало бы нанесение существенного вреда жильцам. Повысился бы коммунальный износ, а цена на трубы, на работы при этом увеличились. Это бы все означало прямое нарушение интересов жильцов, сродни вредительству. Пришлось бы либо блокировать, либо отказываться от очень многих работ, которые просто необходимы в коммунальной сфере», — добавил Рыбальченко. С 1 декабря в России поднялась стоимость жилищно-коммунальных услуг. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, тепло и водоснабжение составил 9%.