В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении детей мобилизованных

15 декабря 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

В ГД предложили предоставлять социальную стипендию детям мобилизованных Фото: Анна Майорова © URA.RU В России предложили предоставить детям мобилизованных возможность переходить с платного обучения на бесплатное. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. «Проект закона вносит изменения и дополнения: в подпункт 14 части 1 статьи 34 в части гарантий перехода с платного обучения на бесплатное по программам среднего профессионального и высшего образования», — сообщается в пояснительной записке к документу на сайте базы законопроектов Госдумы. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы Нина Останина, Оксана Дмитриева и Владимир Сипягин. В случае принятия инициативы дети мобилизованных будут получать государственную социальную стипендию. Также они смогут поступить на бюджет на подготовительные отделения федеральных вузов. Авторы проекта закона отметили, что среди мобилизованных есть те, у кого дети обучаются в вузах платно или планируют поступать не на бюджет. Призыв родителей может уменьшить возможность получения ими образования, указано в пояснительной записке. В России с 21 сентября по конец октября проходила частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Призванных на службу приравняли к контрактникам. Участникам СВО положены различные меры поддержки. За госслужащими, которые участвуют в спецоперации, сохранят рабочие места, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предложили предоставить детям мобилизованных возможность переходить с платного обучения на бесплатное. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. «Проект закона вносит изменения и дополнения: в подпункт 14 части 1 статьи 34 в части гарантий перехода с платного обучения на бесплатное по программам среднего профессионального и высшего образования», — сообщается в пояснительной записке к документу на сайте базы законопроектов Госдумы. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы Нина Останина, Оксана Дмитриева и Владимир Сипягин. В случае принятия инициативы дети мобилизованных будут получать государственную социальную стипендию. Также они смогут поступить на бюджет на подготовительные отделения федеральных вузов. Авторы проекта закона отметили, что среди мобилизованных есть те, у кого дети обучаются в вузах платно или планируют поступать не на бюджет. Призыв родителей может уменьшить возможность получения ими образования, указано в пояснительной записке. В России с 21 сентября по конец октября проходила частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Призванных на службу приравняли к контрактникам. Участникам СВО положены различные меры поддержки. За госслужащими, которые участвуют в спецоперации, сохранят рабочие места, передает РАПСИ.