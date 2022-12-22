В США назвали скрытую цель Байдена в России

Media ITE: поддерживая Украину, Байден хочет сменить режим в России

23 декабря 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

Джо Байден хочет сменить режим в РФ и это истинная причина поддержки Украины, заявил Такер Карлсон Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истинная причина поддержки США Украины заключается в том, что американский президент Джо Байден хочет сменить режим в России. Об этом сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. «На днях вышел сенатор, республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм и сказал что поддерживает Байдена в политике по отношению к Украине. <…> Это безумие. <…> Настоящая цель» Грэма и Байдена — «смена режима» в России», — отметил Карлсон. Его слова передает новостной сайт Media ITE. Он отметил, что поддержка Киева только приближает США к открытому конфликту с Россией. Также ведущий не сдерживал себя в комментариях и заявил, что личная жизнь республиканца Грэма влияет на его предубеждения и заставляет отождествлять себя с Украиной. Авторы сайта напомнили, что Грэм может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, на это и намекает Карлсон в своем язвительном замечании. Также ведущий Fox News нелицеприятно высказался и о самом президенте США Джо Байдене. «Тот одевается как „менеджер украинского стриптиз-клуба“», — подчеркнул он. Ранее ведущий телеканала также обвинил Зеленского в попрошайничестве у США. Тогда он назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором.

Истинная причина поддержки США Украины заключается в том, что американский президент Джо Байден хочет сменить режим в России. Об этом сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. «На днях вышел сенатор, республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм и сказал что поддерживает Байдена в политике по отношению к Украине. <…> Это безумие. <…> Настоящая цель» Грэма и Байдена — «смена режима» в России», — отметил Карлсон. Его слова передает новостной сайт Media ITE. Он отметил, что поддержка Киева только приближает США к открытому конфликту с Россией. Также ведущий не сдерживал себя в комментариях и заявил, что личная жизнь республиканца Грэма влияет на его предубеждения и заставляет отождествлять себя с Украиной. Авторы сайта напомнили, что Грэм может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, на это и намекает Карлсон в своем язвительном замечании. Также ведущий Fox News нелицеприятно высказался и о самом президенте США Джо Байдене. «Тот одевается как „менеджер украинского стриптиз-клуба“», — подчеркнул он. Ранее ведущий телеканала также обвинил Зеленского в попрошайничестве у США. Тогда он назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором.