22 декабря 2022

В США назвали скрытую цель Байдена в России

Media ITE: поддерживая Украину, Байден хочет сменить режим в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден хочет сменить режим в РФ и это истинная причина поддержки Украины, заявил Такер Карлсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истинная причина поддержки США Украины заключается в том, что американский президент Джо Байден хочет сменить режим в России. Об этом сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон.

«На днях вышел сенатор, республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм и сказал что поддерживает Байдена в политике по отношению к Украине. <…> Это безумие. <…> Настоящая цель» Грэма и Байдена — «смена режима» в России», — отметил Карлсон. Его слова передает новостной сайт Media ITE. Он отметил, что поддержка Киева только приближает США к открытому конфликту с Россией.

Также ведущий не сдерживал себя в комментариях и заявил, что личная жизнь республиканца Грэма влияет на его предубеждения и заставляет отождествлять себя с Украиной. Авторы сайта напомнили, что Грэм может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, на это и намекает Карлсон в своем язвительном замечании.

Также ведущий Fox News нелицеприятно высказался и о самом президенте США Джо Байдене. «Тот одевается как „менеджер украинского стриптиз-клуба“», — подчеркнул он.

Ранее ведущий телеканала также обвинил Зеленского в попрошайничестве у США. Тогда он назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Истинная причина поддержки США Украины заключается в том, что американский президент Джо Байден хочет сменить режим в России. Об этом сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. «На днях вышел сенатор, республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм и сказал что поддерживает Байдена в политике по отношению к Украине. <…> Это безумие. <…> Настоящая цель» Грэма и Байдена — «смена режима» в России», — отметил Карлсон. Его слова передает новостной сайт Media ITE. Он отметил, что поддержка Киева только приближает США к открытому конфликту с Россией. Также ведущий не сдерживал себя в комментариях и заявил, что личная жизнь республиканца Грэма влияет на его предубеждения и заставляет отождествлять себя с Украиной. Авторы сайта напомнили, что Грэм может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, на это и намекает Карлсон в своем язвительном замечании. Также ведущий Fox News нелицеприятно высказался и о самом президенте США Джо Байдене. «Тот одевается как „менеджер украинского стриптиз-клуба“», — подчеркнул он. Ранее ведущий телеканала также обвинил Зеленского в попрошайничестве у США. Тогда он назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...