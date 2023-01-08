Умер один из создателей театра «Современник»

Прощание с Леонидом Эрманом состоится 10 января
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман, приложивший руку к созданию театра «Современник». Об этом сообщили на сайте МХТ им. Чехова.
«Вечером 7 января не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора „Современника“ и Московского Художественного театра», — говорится в сообщении. Культурный деятель умер в возрасте 96 лет.
На сайте МХТ также выразили соболезнования близким усопшего. Прощание с Эрманом пройдет 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.
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