Умер один из создателей театра «Современник»

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Прощание с Леонидом Эрманом состоится 10 января

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман, приложивший руку к созданию театра «Современник». Об этом сообщили на сайте МХТ им. Чехова.

«Вечером 7 января не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора „Современника“ и Московского Художественного театра», — говорится в сообщении. Культурный деятель умер в возрасте 96 лет.

На сайте МХТ также выразили соболезнования близким усопшего. Прощание с Эрманом пройдет 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.

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Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман, приложивший руку к созданию театра «Современник». Об этом сообщили на сайте МХТ им. Чехова. «Вечером 7 января не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора „Современника“ и Московского Художественного театра», — говорится в сообщении. Культурный деятель умер в возрасте 96 лет. На сайте МХТ также выразили соболезнования близким усопшего. Прощание с Эрманом пройдет 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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