После начала специальной военной операции на Украине Польша перешла к более активному освоению западно-украинских земель. Об этом завил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«После начала специальной военной операции [РФ] Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий», — заявил Алексей Полищук. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что такие действия Польши вызывают обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности.
Нынешняя Польша — небольшой остаток от Речи Посполитой. В 16 веке она была мощным государством. Чехия выступила с поддержкой вероятных планов Польши возродить в новом формате Речь Посполитую. Для этих целей Варшава, в том числе, попытается вернуть принадлежавшие ей территории Украины.
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