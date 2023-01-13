МИД РФ: Польша перешла к активному освоению украинских земель

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Польша перешла к освоению земель Украины, заявил Алексей Полищук Фото:

После начала специальной военной операции на Украине Польша перешла к более активному освоению западно-украинских земель. Об этом завил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«После начала специальной военной операции [РФ] Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий», — заявил Алексей Полищук. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что такие действия Польши вызывают обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности.

Нынешняя Польша — небольшой остаток от Речи Посполитой. В 16 веке она была мощным государством. Чехия выступила с поддержкой вероятных планов Польши возродить в новом формате Речь Посполитую. Для этих целей Варшава, в том числе, попытается вернуть принадлежавшие ей территории Украины.

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После начала специальной военной операции на Украине Польша перешла к более активному освоению западно-украинских земель. Об этом завил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «После начала специальной военной операции [РФ] Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий», — заявил Алексей Полищук. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что такие действия Польши вызывают обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности. Нынешняя Польша — небольшой остаток от Речи Посполитой. В 16 веке она была мощным государством. Чехия выступила с поддержкой вероятных планов Польши возродить в новом формате Речь Посполитую. Для этих целей Варшава, в том числе, попытается вернуть принадлежавшие ей территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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