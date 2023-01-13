Генерал США: Украина направит все силы на изоляцию Крыма

13 января 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Украина попытается вернуть Крым при условии сохранения западной поддержки, сообщил американский генерал Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крым имеет большое значение для Украины, поэтому она будет стремиться вернуть его под свой контроль. Такое мнение высказал генерал в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. «Крым имеет решающее значение. Без него Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику. Именно поэтому она должна стремиться к освобождению Крыма и изгнанию российских солдат. Думаю, что в ближайшие месяцы украинский Генштаб сосредоточится на изоляции Крыма», — сказал Ходжес сербскому изданию Pravda. Он также отметил, что это будет возможно только при условии сохранения поддержки Запада. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Жители полуострова проголосовали за присоединение к Российской Федерации большинством голосов. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что у Киева есть план по возвращению Крыма. Он заявил, что Крым будет возвращен «комбинированным методом»: с применением силы и дипломатии, передает «Царьград».

Крым имеет большое значение для Украины, поэтому она будет стремиться вернуть его под свой контроль. Такое мнение высказал генерал в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. «Крым имеет решающее значение. Без него Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику. Именно поэтому она должна стремиться к освобождению Крыма и изгнанию российских солдат. Думаю, что в ближайшие месяцы украинский Генштаб сосредоточится на изоляции Крыма», — сказал Ходжес сербскому изданию Pravda. Он также отметил, что это будет возможно только при условии сохранения поддержки Запада. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Жители полуострова проголосовали за присоединение к Российской Федерации большинством голосов. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что у Киева есть план по возвращению Крыма. Он заявил, что Крым будет возвращен «комбинированным методом»: с применением силы и дипломатии, передает «Царьград».