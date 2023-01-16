Губернатор Севастополя сообщил о семи сбитых БПЛА ВСУ над Черным морем

16 января 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ контролируют воздушную обстановку в Севастополе, заявил Михаил Развожаев Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы российской системы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили семь украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале . Губернатор также отметил, что российские военные уверенно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По его словам, ВС РФ контролируют воздушную обстановку в городе. Также все оперативные службы находятся наготове.

Силы российской системы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили семь украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что российские военные уверенно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По его словам, ВС РФ контролируют воздушную обстановку в городе. Также все оперативные службы находятся наготове.