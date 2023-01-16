Губернатор Севастополя сообщил о семи сбитых БПЛА ВСУ над Черным морем

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ВС РФ контролируют воздушную обстановку в Севастополе, заявил Михаил Развожаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы российской системы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили семь украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что российские военные уверенно отразили атаку ВСУ на Севастополь.

По его словам, ВС РФ контролируют воздушную обстановку в городе. Также все оперативные службы находятся наготове.

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Силы российской системы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили семь украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что российские военные уверенно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По его словам, ВС РФ контролируют воздушную обстановку в городе. Также все оперативные службы находятся наготове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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