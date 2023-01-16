Губернатор Севастополя сообщил о семи сбитых БПЛА ВСУ над Черным морем

ВС РФ контролируют воздушную обстановку в Севастополе, заявил Михаил Развожаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы российской системы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили семь украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем», — написал Михаил Развожаев в своем
По его словам, ВС РФ контролируют воздушную обстановку в городе. Также все оперативные службы находятся наготове.
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