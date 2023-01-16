Bloomberg: россияне оккупировали Дубай и не хотят останавливаться

Bloomberg: россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае за 2022 год
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
По данным брокерской компании Betterhomes, россияне вошли в число крупнейших покупателей недвижимости Дубая, сообщает Bloomberg Фото:

В 2022 году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае. Об этом сообщает Bloomberg.

«По данным брокерской компании Betterhomes, россияне были крупнейшими зарубежными покупателями недвижимости Дубая. В 2022 году крупнейшими покупателями были жители Индии, за ними следовали британские инвесторы, а затем россияне», — уточняет агентство.

Уточняется, что за ближайший год интерес россиян к приобретению зарубежной недвижимости заметно увеличился. В 2022 году в Дубае был зарегистрирован рекорд по сделкам по недвижимости. Было зарегистрировано более 86 000 сделок по продаже жилья,

Ранее известные российские брокеры выступили на выставке недвижимости Дубая в Москве. Они рассказали, как наиболее выгодно инвестировать в недвижимость этого города.

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В 2022 году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае. Об этом сообщает Bloomberg. «По данным брокерской компании Betterhomes, россияне были крупнейшими зарубежными покупателями недвижимости Дубая. В 2022 году крупнейшими покупателями были жители Индии, за ними следовали британские инвесторы, а затем россияне», — уточняет агентство. Уточняется, что за ближайший год интерес россиян к приобретению зарубежной недвижимости заметно увеличился. В 2022 году в Дубае был зарегистрирован рекорд по сделкам по недвижимости. Было зарегистрировано более 86 000 сделок по продаже жилья, Ранее известные российские брокеры выступили на выставке недвижимости Дубая в Москве. Они рассказали, как наиболее выгодно инвестировать в недвижимость этого города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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