Психологи и врачи ополчились на единоросса, предложившего снизить возраст вступления в брак

Психолог Крючкова раскритиковала инициативу снижения возраста вступления в брак
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В Госдуме ранее призвали снизить возраст вступления в брак для беременных школьниц
В Госдуме ранее призвали снизить возраст вступления в брак для беременных школьниц Фото:

Психологи и врачи выступили против предложения депутата Госдумы от партии «Единая Россия» из Брянска Михаила Иванова, который ранее предложил снизить минимальный возраст вступления в брак в России до 16 лет для беременных школьниц. Медицинские специалисты уверены, что такое решение — не норма, особенно в контексте того, что у подростков лобная доля мозга, отвечающая за принятие решений, еще не до конца созревает к тому моменту. 

"Лобные доли коры головного мозга, отвечающие за самоконтроль, принятие решений, оценку последствий и эмоциональную регуляцию, окончательно созревают лишь к 21?25 годам. Разумеется, всё индивидуально: на то, насколько человек в состоянии оценивать долгосрочные последствия своих решений, влияет множество факторов (жизненный опыт, особенности нервной системы, воспитание и т. д). Но все-таки брак и дети у несовершеннолетних — не норма. И не должно быть нормой», — подчеркнул психолог Анна Крючкова в разговоре с argumenti.ru. Ее коллеги также отмечают, что ранняя беременность, которую сейчас поощряют на уровне местных властей в регионах — это огромный стресс для подростка, и это может привести к депрессии, тревожным расстройствам и посттравматическому синдрому. 

Инициатива от депутата Иванова поступила после того, как сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам, женился на уроженке села Ахмат-Юрт Медни. Свадьба прошла в закрытом формате в резиденции семьи. По словам Кадырова-старшего, со свадьбой его сына поздравили иностранные послы и вице-премьеры России.

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Психологи и врачи выступили против предложения депутата Госдумы от партии «Единая Россия» из Брянска Михаила Иванова, который ранее предложил снизить минимальный возраст вступления в брак в России до 16 лет для беременных школьниц. Медицинские специалисты уверены, что такое решение — не норма, особенно в контексте того, что у подростков лобная доля мозга, отвечающая за принятие решений, еще не до конца созревает к тому моменту.  "Лобные доли коры головного мозга, отвечающие за самоконтроль, принятие решений, оценку последствий и эмоциональную регуляцию, окончательно созревают лишь к 21?25 годам. Разумеется, всё индивидуально: на то, насколько человек в состоянии оценивать долгосрочные последствия своих решений, влияет множество факторов (жизненный опыт, особенности нервной системы, воспитание и т. д). Но все-таки брак и дети у несовершеннолетних — не норма. И не должно быть нормой», — подчеркнул психолог Анна Крючкова в разговоре с argumenti.ru. Ее коллеги также отмечают, что ранняя беременность, которую сейчас поощряют на уровне местных властей в регионах — это огромный стресс для подростка, и это может привести к депрессии, тревожным расстройствам и посттравматическому синдрому.  Инициатива от депутата Иванова поступила после того, как сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам, женился на уроженке села Ахмат-Юрт Медни. Свадьба прошла в закрытом формате в резиденции семьи. По словам Кадырова-старшего, со свадьбой его сына поздравили иностранные послы и вице-премьеры России.
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