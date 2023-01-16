Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его заявления об Украине

Читатели Le Figaro: Столтенберг забыл, что россияне не позволят себя унижать

16 января 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Французы напомнили Йенсу Столтенбергу, что Россия не та страна, что позволяет себя унижать Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели французской газеты Le Figaro напомнили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о том, как российская сторона отреагирует на объявление об увеличении поставок тяжелого вооружения Украине. Согласно их мнению, Россия и ее граждане никогда не позволят себя унижать. «Я еще раз повторяю, россияне никогда не позволят унижать себя», — написал в комментариях к статье об увеличении поставок тяжелого вооружения Киеву пользователь VoisTout. Некоторые читатели посетовали на растущий ажиотаж Запада в поддержке Украины. «У ЕС нет ни экономического интереса в этом противостоянии, ни серьезного военного потенциала. Так что, вероятно, европейцам следует немного успокоиться», — сказал Maurice Costard. Другой читатель посчитал подобные решения НАТО опасными для стабильности в мире: «Страшно. Мы сползаем к глобальной бойне». Многие отметили и лицемерие, которое Запад проявляет говоря о мире, однако продолжая при этом снабжать Киев оружием. «Когда наступит мир? О нем хоть кто-нибудь говорит?», — задаются вопросом читатели. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее Столтенберг одобрил поставки Киеву легких танков и боевых машин пехоты (МБП), передает RT. Кроме того, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко поделился инсайдом о том, что канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе объявит о поставках украинской стороне танков Leopard 2. Согласно заявлению Гончаренко, это может произойти в течение ближайших суток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro напомнили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о том, как российская сторона отреагирует на объявление об увеличении поставок тяжелого вооружения Украине. Согласно их мнению, Россия и ее граждане никогда не позволят себя унижать. «Я еще раз повторяю, россияне никогда не позволят унижать себя», — написал в комментариях к статье об увеличении поставок тяжелого вооружения Киеву пользователь VoisTout. Некоторые читатели посетовали на растущий ажиотаж Запада в поддержке Украины. «У ЕС нет ни экономического интереса в этом противостоянии, ни серьезного военного потенциала. Так что, вероятно, европейцам следует немного успокоиться», — сказал Maurice Costard. Другой читатель посчитал подобные решения НАТО опасными для стабильности в мире: «Страшно. Мы сползаем к глобальной бойне». Многие отметили и лицемерие, которое Запад проявляет говоря о мире, однако продолжая при этом снабжать Киев оружием. «Когда наступит мир? О нем хоть кто-нибудь говорит?», — задаются вопросом читатели. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее Столтенберг одобрил поставки Киеву легких танков и боевых машин пехоты (МБП), передает RT. Кроме того, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко поделился инсайдом о том, что канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе объявит о поставках украинской стороне танков Leopard 2. Согласно заявлению Гончаренко, это может произойти в течение ближайших суток.