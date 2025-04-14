Популярный дубайский шоколад оказался смертельно опасным

Произведенные на черном рынке копии популярного дубайского шоколада могут содержать в себе опасные вещества, в том числе вызывающие рак. Среди таких: пальмовое масло, зеленые пищевые красители, выделяемые плесенью токсины, глицедол и афлатоксины. Об этом пишут СМИ.
«По данным расследования, проведенного в Германии , шоколадные батончики, импортируемые в Дубай с Ближнего Востока, содержат вредные добавки и загрязняющие вещества. К ним относятся пальмовое масло, зеленые пищевые красители, токсины, вырабатываемые плесенью... Также присутствовали эфиры глицидиловых жирных кислот, которые распадаются на 3-МХПД и глицидол», — пишет британская газета Daily Mail.
Отмечается, что исследование провели ученые из Баден-Вюртемберга. Сотрудники управления химических и ветеринарных расследований обнаружили в шести из восьми батончиках опасные соединения, которые приводят к болезням сердца и даже к раку.
Отмечается, что для своей безопасности необходимо внимательно следить за составом изделия перед покупкой, который чаще всего клеют на упаковке, и выбирать проверенных поставщиков. О том, как сделать безопасный дубайский шоколад дома, — в материале URA.RU.
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