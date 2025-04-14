Популярный дубайский шоколад оказался смертельно опасным

DM: копии дубайского шоколада могут содержать опасные афлатоксины и глицидол
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученые обнаружили в шоколаде из Дубая афлатоксины, которые считаются сильным канцерогеном
Ученые обнаружили в шоколаде из Дубая афлатоксины, которые считаются сильным канцерогеном Фото:

Произведенные на черном рынке копии популярного дубайского шоколада могут содержать в себе опасные вещества, в том числе вызывающие рак. Среди таких: пальмовое масло, зеленые пищевые красители, выделяемые плесенью токсины, глицедол и афлатоксины. Об этом пишут СМИ.

«По данным расследования, проведенного в Германии , шоколадные батончики, импортируемые в Дубай с Ближнего Востока, содержат вредные добавки и загрязняющие вещества. К ним относятся пальмовое масло, зеленые пищевые красители, токсины, вырабатываемые плесенью... Также присутствовали эфиры глицидиловых жирных кислот, которые распадаются на 3-МХПД и глицидол», — пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что исследование провели ученые из Баден-Вюртемберга. Сотрудники управления химических и ветеринарных расследований обнаружили в шести из восьми батончиках опасные соединения, которые приводят к болезням сердца и даже к раку. 

Отмечается, что для своей безопасности необходимо внимательно следить за составом изделия перед покупкой, который чаще всего клеют на упаковке, и выбирать проверенных поставщиков. О том, как сделать безопасный дубайский шоколад дома, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Произведенные на черном рынке копии популярного дубайского шоколада могут содержать в себе опасные вещества, в том числе вызывающие рак. Среди таких: пальмовое масло, зеленые пищевые красители, выделяемые плесенью токсины, глицедол и афлатоксины. Об этом пишут СМИ. «По данным расследования, проведенного в Германии , шоколадные батончики, импортируемые в Дубай с Ближнего Востока, содержат вредные добавки и загрязняющие вещества. К ним относятся пальмовое масло, зеленые пищевые красители, токсины, вырабатываемые плесенью... Также присутствовали эфиры глицидиловых жирных кислот, которые распадаются на 3-МХПД и глицидол», — пишет британская газета Daily Mail. Отмечается, что исследование провели ученые из Баден-Вюртемберга. Сотрудники управления химических и ветеринарных расследований обнаружили в шести из восьми батончиках опасные соединения, которые приводят к болезням сердца и даже к раку.  Отмечается, что для своей безопасности необходимо внимательно следить за составом изделия перед покупкой, который чаще всего клеют на упаковке, и выбирать проверенных поставщиков. О том, как сделать безопасный дубайский шоколад дома, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...